Hückeswagener (18) hat die Tat eingeräumt : Polizei hat den Kiosk-Räuber von Wiehagen gefasst

Am 4.August war die Postagentur mit Kiosk auf dem Wiehagener Graf-Arnold-Platz überfallen worden. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wiehagen Der Raubüberfall auf den Wiehagener Kiosk samt Lotto-Annahmestelle und Post-Agentur scheint aufgeklärt zu sein: Nach Hinweisen aus der Bevölkerung nahm die Polizei einen 18-jährigen Hückeswagener fest, der die Tat bereits eingeräumt hat.

Der Räuber, der am späten Vormittag des 4. August den Wiehagener Kiosk inklusive Lotto-Annahmestelle und Postagentur am Graf-Arnold-Platz überfallen hatte, ist gefasst. Die Polizei hat als Täter einen 18-jährigen Hückeswagener ermittelt, der laut Polizei-Sprecher Michael Tietze in einer ersten Befragung die Tat eingeräumt hat.