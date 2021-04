Lärmpegel-Messung in Hückeswagen : Polizei hat die Biker bereits im Blick

Hückeswagen Am Karfreitag kontrollierte die Polizei am Beverdamm insbesondere die Lautstärke der Motorräder. Zwar waren aufgrund des Wetters über Ostern wenige Biker unterwegs, die Polizei zeugte dennoch schonmal Präsenz.

Es mag am kühlen Osterwetter gelegen haben, dass am Karfreitag eher das Blöken der Schafe am Beverdamm zu hören waren, als knatternde Auspuffrohre. Dennoch hatten sich die Motorradpolizisten Stefan Nahrgang und Axel Bleyel von der Kradgruppe des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde am Staudamm der Bever-Talsperre postiert, um Motorradfahrer zu überprüfen.