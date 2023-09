SEK-Einsätze in Hückeswagen und Radevormwald Polizei findet Schusswaffen und Betäubungsmittel

Nach Angaben von Tietze und in Rücksprache mit Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer wurden 17 Objekte in Hückeswagen und Radevormwald, aber auch in Halver, Gladbeck, Langenfeld, Bergisch Gladbach, Duisburg und Altenkirchen durchsucht. „Es handelt sich um ein größeres Verfahren, das in Hückeswagen seinen Anfang nahm und bei dem wir durchführende Polizeibehörde waren“, sagte Tietze.