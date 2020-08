Hückeswagener Polizeibericht : Polizei fahndet nach drei flüchtigen Autofahrern

Hückeswagen Drei Mal waren die Verursacher von „Parkplatzremplern“, wie es Polizeisprecher Michael Tietze bezeichnet, von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um die Begleichung der angerichteten Schäden zu kümmern. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Zwei Unfälle ereigneten sich auf Parkplätzen im Bereich des Fleischmarkts in Kobeshofen. Dort hatte am vorigen Freitag eine Frau ihren schwarzen Hyundai i30 zwischen 12.50 und 19.50 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fand sie in der Fahrertüre eine deutliche Beule vor. Ähnlich erging es dem Fahrer eines Opel Adam, der am Samstag zwischen 13 und 14 Uhr den Kundenparkplatz nutzte. Hier hatte ein Unbekannter einen Schaden an der hinteren Beifahrerseite verursacht und sich aus dem Staub gemacht.