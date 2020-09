Hückeswagener Kommunalpolitik : Politiker nimmt Abschied und sagt „Danke“

Hückeswagen Es ist zwar kein wirklich leises „Servus“ zum Abschied, Hans-Jürgen Grasemann verlässt die politiasche Bühne aber doch. Die nutzte er jetzt noch einmal im Planungsausschuss, um sich bei Mitarbeitern der Stadtverwaltung zu bedanken.

Er gehört zu den Persönlichkeiten innerhalb der SPD Hückeswagen, die über viele Jahre hinweg die eigene Partei, darüber hinaus aber auch die gesamte politische Arbeit in der Stadt entscheidend geprägt haben: Hans-Jürgen Grasemann, bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Stadtrats noch Chef der SPD-Fraktion. Mit dem Ende der laufenden Legislaturperiode zieht es sich aus der Kommunalpolitik zurück, denn auf eigenen Wunsch kandidiert der Sozialdemokrat nicht mehr für ein Mandat im neuen Stadtrat.

Zum letzten Mal war Grasemann in dieser Woche auch im Planungsausschuss aktiv. Dessen Vorsitz hatte er seit der vorigen Wahl im Jahr 2014 geführt und darin ein gutes Klima für die konstruktive Zusammenarbeit der Parteien geschaffen: betont an der Sache orientiert, ohne parteipolitische Scheuklappen, offen auch für andere Meinungen und immer interessiert am Konsens.