Umbau des Hückeswagener Wahrzeichens Politik will die große Lösung fürs Schloss

Die Politik will dasselbe wie die Verwaltung: den großen Umbau vom Wahrzeichen der Stadt hin zu dem, was der Bürgermeister das „Bürger-Schloss“ nennt. Das steht fest, noch bevor der Stadtrat am Dienstag, 21. November, die formale Entscheidung trifft. Schon am Donnerstag fasste der Planungsausschuss bei nur einer Gegenstimme (FaB) den Beschluss, dem Rat die große Lösung zu empfehlen.