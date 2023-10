Förderprogramm für Hückeswagen Politik tut sich schwer mit Balkonkraftwerken

Das war knapp: Mit nur einer Stimme Mehrheit empfahl der Umweltausschuss dem Stadtrat, in seiner nächsten Sitzung ein Förderprogramm für Steckersolargeräte zu beschließen. Daraus könnten ab 2024 Hückeswagener Bürger einen Zuschuss bekommen, die Strom sparen, etwas für den Klimaschutz tun wollen und zu diesem Zweck in ein Balkonkraftwerk investieren. Auf diese Weise haben nicht nur Hauseigentümer, sondern auch Mieter mit Balkon die Möglichkeit zum einfachen Einstieg in die Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energie. Der Fokus liegt bei den Steckersolargeräten auf dem Eigenverbrauch des darüber erzeugten Stroms, eine Vergütung für die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz gibt es nicht. Einigkeit herrscht unter den politischen Parteien der Stadt offenbar darin, dass dieser Einstieg mit Blick auf den praktischen Klimaschutz am Ort sinnvoll und wünschenswert ist. Kontrovers wird die Diskussion wegen der Kosten. Aus Sicht der CDU kann sich die Stadt das Förderprogramm, also konkret den Zuschuss für die Anschaffung der Solargeräte, angesichts der sich noch deutlich verschlechternden Haushaltslage nicht leisten, betonte Pascal Ullrich. Ebenso argumentierte David Löhe für die FaB. Das Förderprogramm stelle eine freiwillige Ausgabe dar, die nicht zu vereinbaren sei mit dem Haushaltssicherungskonzept.