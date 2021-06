Das Windrad in Röttgen an der Kreisstraße 5 ist das etwas ältere der beiden Hückeswagener Anlagen. Errichtet wurde es im Herbst 2001, also vor fast 20 Jahren. Das erste in Vormwald ging im November 2002 ans Netzt und wurde 2013 durch ein neues, größeres ersetzt. Foto: Stephan Büllesbach