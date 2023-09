ISEK in Hückeswagen Politik bringt Verfügungsfond fürs ISEK auf Weg

Die Abwicklung der Förderung übernimmt das Stadtteil- und Citymanagement zusammen mit dem Bürgerbeirat, die über die Verwendung der Mittel in den drei bis vier Sitzungen im Jahr abstimmen. Die Stadt hat den Antrag auf Förderung bereits im September 2022 gestellt und rechnet mit einem Bescheid in Kürze. Im Planungsausschuss entbrannte in dieser Woche auch über dieses Thema eine kurze Diskussion. Bemängelt wurde etwa der hohe bürokratische Aufwand. So kritisierte etwa Jürgen Becker (SPD): „Das ist viel Bürokratie für eine vergleichsweise kleine Summe.“ Derweil lehnte Felix Wedekind für die FaB den Verfügungsfond generell ab mit dem Verweis, dass sich die Stadt im Haushaltssicherungskonzept befinde. Letztlich stimmte eine Mehrheit im Ausschuss dennoch für die Richtlinie für den Verfügungsfond, bei einer Gegenstimme Wedekinds und einer Enthaltung Beckers.