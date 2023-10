ISEK in Hückeswagen Politik bringt Bürgerbeirat nun doch auf den Weg

Zu viel Verwaltung, zu wenig Bürger – mit der Zusammensetzung des Bürgerbeirats hatte sich die Politik in der August-Sitzung des Planungsausschusses nicht einverstanden erklärt. Woraufhin die Verwaltung zusicherte, in der Ratssitzung eine neue Geschäftsordnung vorlegen zu wollen. Was sie dann auch tat.