Bürgeranregung eines Hückeswageners B 237: Auch Stadt will mehr Sicherheit an Verkehrsinsel

Es geht um die Verkehrsinsel auf der B 237 in Höhe der Einmündung in die Röntgenstraße bzw. des Gewerbegebiets West 3. Sie soll dazu dienen, dass Fußgänger oder Radfahrer die viel befahrene Bundesstraße dort gefahrlos überqueren können. Dem steht aber die Ausschilderung im Weg: In Richtung Winterhagen / Bergisch Born dürfen Kraftfahrer zwar nur mit maximal 50 m/h die Insel passieren; in die entgegengesetzte Fahrtrichtung ist allerdings bis zu maximal Tempo 100 erlaubt, weil die Einschränkung auf 50 km/h erst hinter der Verkehrsinsel ausgeschildert ist. Die Verwaltung wird sich nun entsprechend der Bürgeranregung dafür einsetzen, das entsprechende Schild zu versetzen, so dass auf beiden Seiten der Insel nur mit maximal 50 km/h gefahren werden darf. Dafür gab die Politik grünes Licht.