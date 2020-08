Kommunalwahl in Hückeswagen : Zur Wahl: Schlossherr oder Märchenprinz

Kolping-Vorsitzender Stephan Teders (stehend) stellt Fragen an die Bürgermeisterkandidaten Frank Mombauer (l.) und Dietmar Persian. Moderiert wurde der Abend von der freien Journalistin Corinna Schlechtriem. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Auf Einladung der Kolpingsfamilie stellten sich die beiden Bürgermeisterkandidaten am Mittwochabend im Forum den Fragen der Moderatorin. Es ging friedlich zu im Duell von Amtsinhaber Dietmar Persian und Herausforderer Frank Mombauer.

Die Frage, wer am 13. September zum Bürgermeister gewählt wird, bewegt die Bürger. Das Forum war jedenfalls – entsprechend den strikt befolgten Pandemie-Vorgaben – so voll besetzt, wie es bei Einhaltung der Abstandsregeln sein konnte. Mit dem Kolping-Vorsitzenden Stefan Teders freute sich Moderatorin Corinna Schlechtriem über ein großes Publikum, das bei Weitem nicht nur aus Politikern der unterschiedlichen Parteien bestand. Wie die Zuhörer den Auftritt der Bürgermeisterkandidaten bewerteten, wurde aber kaum erkennbar: Zwischenapplaus zu den Redebeiträgen von Persian und Mombauer gab es nur vereinzelt, Buh-Rufe gar nicht. Der Schluss-Applaus war überschaubar. Und so schien es am Ende auch keinen klaren Gewinner dieses Spitzenduells ohne scharfe (rhetorische) Waffen zu geben.

Es liegt in der Natur der Sache: Im direkten Vergleich hatte Dietmar Persian den leichteren Stand. Er ist seit 2014 Bürgermeister und kann mit den seitdem erarbeiteten Erfolgen für Hückeswagen punkten, außerdem mit einer unter seiner Führung gut aufgestellten, modernen Verwaltung und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den politischen Entscheidungsträgern. Sie äußert sich auch darin, dass sich alle im Rat vertretenen Parteien bis auf FaB und UWG, die nicht mehr für den neuen Rat antritt, im Wahlkampf hinter Persian positioniert haben. Das ist ein starker Rückhalt aus der Politik für den parteilosen Bürgermeister.

Info „Kolping TV“ – technische Probleme bei Premiere Die Panne Die Kolpingsfamilie hatte geplant, die Diskussion live über YouTube zu übertragen. Es scheiterte jedoch an der Technik: Ein Endgerät hatte sich verabschiedet. Die Lösung Die Organisatoren um Heinz Pohl entschieden kurzerhand, mittels Handysignal einen einfachen Stream auf Facebook herauszugeben. Ton- und Bildqualität waren eingeschränkt, aber es funktionierte. Die Resonanz 80 Nutzer sahen sich die improvisierte Live-Übertragung an, bis Donnerstagmorgen gab es laut Pohl immerhin 800 Abrufe des Videos. Die Planung Am kommenden Mittwoch, 26. August, folgt die Podiumsdiskussion der Kolpingsfamilie mit den Parteien im Forum. Bis dahin wird das defekte Endgerät ersetzt. Dann folgt der zweite Versuch eines Live-Streams auf YouTube.

Frank Mombauer hat nur die eigene Partei, also die FaB, im Rücken, die derzeit die kleinste Ratsfraktion stellt. Da er vor seiner im Juni erklärten Kandidatur nur kurz parteipolitisch innerhalb der FaB im kommunalpolitischen Geschehen aktiv war, kann er auf nichts verweisen, was er für die Stadt und ihre Bürger bewirkt hätte. Anders als Persian, dem gelernten Verwaltungsmann mit jahrzehntelanger Rathaus-Erfahrung, hat er auch keine Berufserfahrung in der Kommunalverwaltung. Er präsentiert sich als Führungskraft der freien Wirtschaft – und stellt das als Pluspunkt heraus: „Ich bin kaufmännisch unterwegs“, sagte er im Forum.

Das kehrt Mombauer auch heraus, wenn es um große Projekte geht, die unter Persian als Bürgermeister in die Gänge gekommen sind. Beispiele bei der Diskussion im Forum: der Schul-Neubau und die Planungen im Zusammenhang mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK). Mit Blick auf die „extrem hohen Schulden“ der Stadt mahnte Mombauer mehr Kostenbewusstsein an und hakte nach – Beispiel: „Wie wollen Sie die Neunutzung des Schlosses finanzieren?“ Als unterm Strich zu teuer bewertete er auch Planungen zur Neugestaltung von Bahnhofstraße, Bahnhofsplatz und Wilhelmplatz. Im Rathaus und im Rat müsse ernsthaft diskutiert werden, was die Stadt sich leisten kann. Schließlich seien auch Millionen-Investitionen in die neue Schule und das Feuerwehrhaus geplant. Mombauer: „Wer will das stemmen?“

Persian widersprach: Zunächst einmal sei eine Gesamtplanung zu entwickeln, wie Hückeswagen sich weiterentwickeln soll und kann. Aus allen Ideen müsse eine Prioritätenliste erarbeitet und nach Prüfung der Machbarkeit umgesetzt werden. Das geschehe gerade mit dem ISEK. Erst dieses Konzept biete die Chance auf Fördermittel des Landes. Persian: „Über die Regionale 2025 haben wir Möglichkeiten, die sich uns sonst nicht böten. Und das nutzen wir.“

Ein weiteres Streitthema mit emotionalem Charakter brachte die Moderatorin mit einer zugespitzten Frage ins Spiel: „Ist Hückeswagen eine Schlafstadt?“ Im Hintergrund steht öffentlich geäußerte Kritik von Frank Mombauer, die er auch am Mittwochabend ansprach: „Viele sagen, dass früher viel mehr hier stattgefunden hat. Hückeswagen war mal eine Stadt mit sehr vielen Aktivitäten, das vermissen die Leute heute.“ Auch das „Wir-Gefühl“ sei früher stärker gewesen. Persian widersprach: „Hückeswagen ist eine sehr, sehr lebendige Stadt.“ Und dann gab‘s doch noch eine rhetorische Attacke auf den Kontrahenten: „Wenn Sie Hückeswagen im Dornröschenschlaf sehen, dann wären Sie wohl gerne der Märchenprinz. Aber wir brauchen keinen Prinzen, der uns wach küsst.“ Dafür gab‘s einen der wenigen Beifallsbekundungen des Abends aus dem Publikum.