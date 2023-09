Trainiert wird auch in Hückeswagen Footballer des ASC Phoenix stürmen dem Aufstieg entgegen

Ungeschlagen steht der ASC Phonix Bergisches Land an der Spitze der NRW-Liga. Dank eines überzeugenden 60:16-Auswärtssiegs gegen die Neuss Legions festigten die Footballer, die montags auf dem Sportplatz Schnabelsmühle trainieren und ihre Heimspiele im Stadion Lochwiese in Gummersbach austragen, ihre Spitzenposition. Nun steht das Team von Headcoach Cevin Conrad nur noch einen Sieg entfernt, um in die nächst höhere Klasse aufzusteigen. Sollten sie also am Samstag, 16. September, ihr Heimspiel gegen die Elsen Knights gewinnen, wäre der Titelgewinn perfekt. Das Hinspiel hatten die Phoenixe mit 12:7 gewonnen; Kick-Off in Gummersbach ist um 18 Uhr.