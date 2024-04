Hückeswagener Erfolg bei der DM Riesenjubel bei den Prellball-Männern des TVW

Trainer Hans-Otto Köthe musste auf Stammspieler Martin Kammler verzichten und schickte das Trio Ulrich Sand, Michael Köthe und Thomas Mörch an den Start. In der Vorrunde unterlag der TVW dem amtierenden Deutschen Meister SV Werder Bremen zunächst deutlich mit 27:37, gegen den TV Eiche Schönebeck (35:30) und die TSG Eisenberg (30:29) gelang jedoch die Wende. Der zweite Gruppenplatz wurde zwar durch ein 29:35 gegen den Charlottenburger TSV verpasst, das anvisierte Ziel – Rang drei und damit der Einzug in die Hauptrunde – war dennoch geschafft.