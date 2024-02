Standort Hückeswagen-Schnabelsmühle Planungen für modernere Kläranlage laufen

61 Jahre ist es mittlerweile her, dass der Wupperverband und die Städte Hückeswagen und Wipperfürth eine gemeinsame Abwasserbehandlung der beiden Kommunen ins Auge nahmen und dafür eine Kläranlage planten. Als Standort war die Schnabelsmühle an der Wupper (seit 1987 die Vorsperre) auserkoren worden. 1968 war mit dem Bau des Abwasserhauptsammlers und der mechanischen Reinigungsstufe des Gruppenklärwerks begonnen worden, zwei Jahre später ging die Kläranlage in Betrieb. Zuletzt war das Hückeswagener Gruppenklärwerk, das mittlerweile auch die Abwässer von Kierspe-Rönsahl reinigt, von 1995 bis 2000 saniert worden. Doch seitdem haben die Anforderungen zugenommen. Weswegen nun eine neuerliche Modernisierung ansteht.