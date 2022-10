Ehemaliger Bauingenieur aus Hückeswagen : Der Planer der Ortsumgehung wird 90

In seinem Leben hat Hans-Otto Rauin nicht nur viele Baupläne erstellt und die Bauaufsicht der planenden Behörde übernommen, sondern auch mit seinem Enkel Bahnstrecken aus Lego gebaut. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Hans-Otto Rauin begeht am heutigen Donnerstag seinen 90. Geburtstag. In seinem Leben hat der Hückeswagener vieles geschafft – nur die vor mehr als 50 Jahren von ihm geplante Umgehungsstraße wurde bislang nicht gebaut.

Die Eheleute Helga und Hans-Otto Rauin kommen in diesem Jahr aus dem Feiern nicht heraus. Im Januar wurde Helga Rauin 80 Jahre alt, dann wurde ihr Ehemann vom ATV für seine 65-jährige Mitgliedschaft geehrt. Im August feierte das Paar seine Diamanthochzeit, und im September wurde Hans-Otto Rauin von der Evangelischen Kirchengemeinde zur Kronjuwelen-Konfirmation nach 75 Jahren eingeladen.

Heute „rundet“ der Hückeswagener und beendet sein 90. Lebensjahr. 36 Jahre lang hatte der Bauingenieur für das Straßenbauamt des Landschaftsverbands Rheinland Straßen geplant und den Bau beaufsichtigt – darunter die Autobahnraststätte Remscheid, die Talbrücke Bruchermühle und die Ortsumgehung Dabringhausen. Seit 1966 liegen auch seine Pläne zum Bau der äußeren Ortsumgehung (B 237n) für Hückeswagen in der Schublade, die von Kammerforsterhöhe bis Kobeshofen führen sollte. Gebaut wurde sie bislang nicht. „Ich werde das auch nicht mehr erleben“, ist Rauin überzeugt. Zuletzt hatten der Rotmilan, die (nicht entdeckte) Haselmaus und ein Bussardpärchen die Fortführung der Pläne verhindert.

Info „Ostfriesenspieß“ bis Gummersbach geplant Planung Im Zuge der Pläne für die kommunale Neugliederung in NRW Ende der 1960er-Jahre wurde die politische Forderung nach einer leistungsstarken Nord-Süd-Verbindung im Oberbergischen Kreis erstmals erhoben. Der Bau der B 237n als Ortsumgehung für Hückeswagen wurde erstmals in den Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen 1986 bis 1990 aufgenommen. Ursprung Zunächst sollte die Ortsumgehung an die Autobahn 31, auch „Emslandautobahn“ oder „Ostenfriesenspiel“ genannt, angebunden werden. Sie beginnt in Emden an der Nordseeküste und endet heute am Autobahndreieck Bottrop an der A 2. Sowohl die nördliche als auch südliche Verlängerung wurde allerdings verworfen. Bau 1966 war die A 31 zum ersten Mal (zunächst als A 113) in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Zwischen 1975 und 2004 wurde sie unter finanzieller Mithilfe der anliegenden Regionen gebaut.

Die ursprünglichen Pläne der Ortsumgehung waren sogar noch viel größer als für die jetzt vorgesehenen 3,6 Kilometer lange B 237n. Der sogenannte „Ostenfriesenspieß“ sollte eine Verlängerung der Bundesautobahn 31 sein und als vierspurige Schnellstraße bis zur A 4 in Gummersbach führen.

Hans-Otto Rauin, hier bei der Kronjuwelen-­Konfirmation im September, vollendet heute sein 90. Lebensjahr. Foto: Heike karsten Foto: Heike Karsten

Nach den Plänen von Hans-Otto Rauin wäre die Straße begradigt worden und über die heutige Erddeponie in Großenscheidt sowie hinter der ehemaligen Gaststätte Hager verlaufen. „So großzügig, wie ich war, hatte ich sogar noch eine Anschlussstelle in Scheideweg geplant“, berichtete der seit 30 Jahren pensionierte Landesbauinspektor und spätere Landesoberbauamtsrat (ab 1991). Gebaut wurden jedoch nur kurze Abschnitte, wie von Wuppertal-Sonnborn bis nach Müngsten und die Nordtangente in Wipperfürth. „Früher wurde geplant und dann gebaut“, betont Rauin. Nur in Hückeswagen auf der K 5 habe das nicht funktioniert.

Dafür sind viele andere gute Dinge in seinem Leben passiert. Der gebürtige Remscheider kam mit seiner Mutter in Kriegszeiten 1943 nach Scheideweg, wo die Großeltern lebten. Den Frisörsalon auf der heutigen Alleestraße musste die Mutter schließen. Nur wenig später wurde Remscheid ausgebombt. „13 Mitbewohner unseres Hauses sind dabei gestorben“, berichtet er. Nachdem der Vater mit viel Glück aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt war, unterstützte Hans-Otto Rauin ihn beim Bau des Elternhauses in Scheideweg. „Ich hatte nach der Schule bei der Firma Runkel in Remscheid den Beruf des Maurers erlernt und anschließend die Bauingenieursschule in Wuppertal besucht. Damals habe ich aktiv am Wiederaufbau meiner Vaterstadt mitgewirkt, die zu der Zeit in Trümmern lag“, erinnert sich der Pensionär.

Bei einer Silvesterparty 1960 lernte er in der Gaststätte „Zur Dörpe“ seine spätere Ehefrau Helga kennen, die er 1962 heiratete. 1963 kam Tochter Regine, 1966 Tochter Annette zur Welt. Vor der Geburt der zweiten Tochter errichtete die junge Familie einen Anbau am Elternhaus in Scheideweg, um mehr Platz zu haben. 1977 beschloss die Familie, ein eigenes Haus in direkter Nachbarschaft zu bauen. Ein Jahr später wurden die Baupläne erstellt, 1979 folgte der Einzug. „Bis auf die Fenster, Treppe und Elektrik haben wir alles selbst gemacht“, erzählt der Hückeswagener.

Bis heute fühlt sich das Ehepaar hier wohl, ist geistig fit, am lokalen und globalen Geschehen interessiert, sehr belesen und schon weit gereist. Von seinen Kreuzfahrten, Städte-, Insel- und Europareisen sowie den Rundreisen durch Mexiko, Namibia und Südafrika, USA und Kanada zeugen kistenweise Dias. Mittlerweile begibt sich das Ehepaar nur noch selten auf Reisen.

Das Elternhaus von Hans-Otto Rauin haben Tochter Annette und ihr Ehemann Karsten Binder übernommen. „Es ist sehr schön, sie in der Nähe zu haben“, sagt das Ehepaar. Die älteste Tochter lebt in Essen. Der ganze Stolz der Großeltern ist Enkel Amandus (20), der in Aachen studiert. Fünf Semester, also zweieinhalb Jahre, liegen noch vor ihm. „Ich habe meinem Enkel versprochen, bis zum Uni-Abschluss durchzuhalten“, berichtet Hans-Otto Rauin, der sich ansonsten keine Ziele für die Zukunft setzt und auch keine unerfüllten Wünsche hat.