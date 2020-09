Kolpingsfamilie Hückeswagen : Plakatives Kolping-Versprechen für das Altstadtfest 2021

Mit diesem Plakat am Bergischen Kreisel macht die Kolpimgsfamilie „Appetit“ auf das Altstadfest 2021. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Nachdem das 46. Altstadtfest am vorigen Wochenende wegen der Corona-Krise ausfallen müsste, richtet die Kolpingsfamilie ihren Blick nun demonstrativ und plakativ nach vorn – zu sehen an der Stützwand am Bergischen Kreisel.

Der Blick der Fußgänger, Auto- und Radfahrer am Bergischen Kreisel fällt auf leere Biertischgarnituren. Was da als großformatiges Plakat an der Stützmauer hängt, ist ein Symbolbild der Kolpingsfamilie zum abgesagten Altstadtfest vom vorigen Wochenende. Doch bei genauerem Hinsehen ist das Plakat alles andere als trostlos, sondern vielmehr ein hoffnungsvolles Versprechen – nämlich auf ein gesundes gemeinsames Feiern auf Hückeswagens beliebtesten Fest im nächsten Jahr.

„Das Altstadtfest ist wichtig für Hückeswagen. Und für uns“, berichtet Kolping-Sprecher Heinz Pohl. Gerade am Stand der Kolpingsfamilie würde das ursprüngliche Motto „Treffpunkt Hückeswagen“ mit Leben erfüllt, würden sich dort doch jedes Jahr viele Menschen treffen. Vorsitzender Stephan Teders hatte dieses Bild herausgesucht und Kontakt mit dem Inhaber der Plakatwand aufgenommen. Für 14 Tage – bis Ende kommender Woche – hängt das Versprechen nun gut sichtbar für alle am Bergischen Kreisel. „Wir haben viele Rückmeldungen bekommen – das Plakat kommt gut“, versichert Pohl. „Wir wollen damit ausdrücken, dass es uns noch gibt und wir uns alle nächstes Jahr wiedersehen werden.“

