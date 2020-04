Hückeswagen ohne Corona : Rockendes Familienfest für Toleranz

2009 fand das Festival „Hückesland rockt“ – hier die Rock-Band „Elfstruck“ – noch in der Mehrzweckhalle statt. Am 4. Juli soll nun an der Bever getanzt werden. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Hückeswagen Die Initiative „Wir sind mehr im Bergischen“, das Jugendzentrum, der SC Heide und die DLRG planen für Samstag, 4. Juli, ein buntes Fest mit einer Neuauflage von „Hückesland rockt“. Wenn denn bis dahin die Corona-Krise ein Ende hat.

Auch wenn man es sich im Moment nicht so wirklich vorstellen kann, dass es auch außerhalb der Corona-Krise noch ein gesellschaftliches und kulturelles Leben geben kann, ist es doch fraglos so. Und ein Blick nach vorne, in die Zeit nach dem Virus, kann auch helfen, sich nicht von Sorgen und Ängsten aufzehren zu lassen. Denn natürlich wird es ein „Danach“ geben, werden auch in der Schloss-Stadt wieder Veranstaltungen stattfinden. Wann genau das ist, kann keiner mit Gewissheit sagen. Wenn das nun aber im Sommer der Fall sein sollte, sollten sich die Freunde der Rockmusik den Samstag, 4. Juli, schon einmal dick im Kalender markieren. Dann soll nämlich auf dem Gelände der DLRG an der „Zornigen Ameise“ in einer gemeinsamen Veranstaltung von vier Hückeswagener Gruppierungen und Vereinen ein „Familienfest für Toleranz“ stattfinden.