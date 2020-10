Hückeswagener Orts- und Straßennamen : Pixwaag im Wandel der Zeit

Blick von Pixwaag in Richtung Johannesstift und Kaiserhöhe. Foto: Heike Karsten

Pixwaag Kaum ein Ortsteil von Hückeswagen hat sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte mehrmals so verändert, ohne an Schönheit und Wohnqualität zu verlieren, wie Pixwaag nahe der Wupper-Vorsperre.

Nicht nur die Anwohner von Pixwaag leben in guter Nachbarschaft, offenbar lieben auch die Tiere diesen Teil von Hückeswagen. „Unsere Hühner sind eine eingeschworene Gemeinschaft mit jeweils einzigartigen Persönlichkeiten und Interessen“, versichert Helga von der Heyden, die seit ihrer Geburt auf Pixwaag lebt. Eier zu legen, sei für die meisten der 15 Hennen ein optionales Hobby – Streifzüge durch die Nachbarschaft und das am Gehege liegende Waldgebiet erscheinen ihnen viel spannender.

In früheren Jahren dominierte die Bauernhöfe die Hofschaft zwischen Schnabelsmühle, Erlensterz und Waag. Der große Obst- und Gemüsegarten der Familie von der Heyden ist ein Überbleibsel der alten Landwirtschaft. Die letzten beiden Höfe auf Pixwaag wurden von den Bauern Karl Bornefeld und Otto Gollembusch betrieben. Die Großeltern von Helga von der Heyden, Johann und Maria Neuenhoff, hatten einen der Höfe 1925 gekauft. „Das Haus ist aber noch viel älter“, sagt die 64-Jährige, die noch heute in dem alten Bauernhaus lebt, das durch stetige Renovierung zu einem wahren Schmuckstück geworden ist. Ihre Eltern, Otto und Hetti Gollembusch, hatten den Hof übernommen und bis Ende der 1970er-Jahre hauptberuflich betrieben. „Es was Landwirtschaft im alten Stil mit Hühnern, Kühen, Kälbern und Schweinen“, erinnert sich Helga von der Heyden.