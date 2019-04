Interview : „Pink Floyd macht einzigartige Musik“

Hückeswagen Der Hückeswagener Milla Kapolke brachte mit seiner Band Green in der Dortmunder Westfalenhalle „Symphonic Floyd“ auf die Bühne.

Lieder Songs wie „Shine On You Crazy Diamond“, „Astronomy Domine“, „Another Brick In The Wall“ oder „Wish You Were Here” gewinnen dadurch enorm, weil sie durch ein weiteres, enorm vielfältiges Soundelement bereichert werden. Neben der sechsköpfigen Band sind noch sechs Gastmusiker, der Kinder- und Jugendchor des Theaters Hagen, der Theater-Chor und das Philharmonische Orchester Hagen mit dabei – insgesamt mehr als 100 Musiker.

Kapolke Roger Waters! Ich bin kein riesiger Syd-Barret-Fan, auch wenn wir einige seiner Stücke spielen. Aber meine Pink-Floyd-Zeit ist hauptsächlich die von David Gilmour und Roger Waters. In der Hauptzeit der Band kann man die beiden auch eigentlich kaum trennen, auch wenn die sich alles andere als grün waren. Gilmour ist einer meiner Lieblingsgitarristen, und Waters steckt hinter den großartigen Text-Konzepten von „The Wall“ oder „Dark Side Of The Moon“.

Kapolke Mit Grobschnitt und Extrabreit gab es ja bereits die Orchester-Erfahrungen. Irgendwann sind wir dann auf die Idee gekommen, Pink Floyd im Orchesterkontext zu interpretieren. Das ist für einen Rockmusiker etwas ganz Besonderes, wenn hinter einem ein Orchester steht. Unsere Kinder haben uns da auch ein bisschen mit in die Richtung gesteuert, denn auch sie sind mit Pink Floyd aufgewachsen und mögen ihre Musik sehr. Die Ursprungsidee war dann das Stück „Atom Heart Mother“. Das kann keine normale Coverband spielen – man braucht einen Chor und ein Orchester dazu. Wir haben uns dann mit den Leuten vom Hagener Theater zusammengesetzt und überlegt, wie das Ganze machbar ist. Die Schwierigkeit war, die Musik von Pink Floyd so zu arrangieren, dass es nicht zu kitschig, aber auch nicht zu rockig ist. Andres Reukauf hat das wunderbar hinbekommen. Es gab einige Konzerte in Hagen, die alle mit rund 800 Besuchern ausverkauft waren. Die Veranstalter haben dann gesagt, dass das so gut sei, dass das in der Westfalenhalle aufgezogen werden müsste. Das war dann schon ein Wagnis – denn es war die große Westfalenhalle, in der auch „The Wall“ aufgeführt wurde. Es wurden rund 5000 Karten verkauft, die Kritiken waren super – es war ein einziger Erfolg. Wir wollen das Projekt jetzt weiter auf die großen Bühnen bringen. Die Planungen dafür laufen jetzt. Leider geht das in Hückeswagen aus Platzgründen einfach nicht.