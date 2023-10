Freundeskreis der Stadbibliothek Hückeswagen Pilotprojekt zur Leseförderung von Kindern

An der Förderschule Nordkreis auf dem Höchsten hatte es vor einigen Jahren die AG Bücherwurm gegeben, deren Aufgabe es war, den Kindern die Bibliothek, ihr Angebot sowie das Lesen und die Bücher nahezubringen. „Leider ist die AG nicht fortgeführt worden, das wollen wir nun ändern“, versprach Bornkessel. „Wir wollen im Rahmen des Offenen Ganztags den Kindern der beiden Grundschulen und der Erich-Kästner-Schule den regelmäßigen Besuch der Bibliothek ermöglichen.“ Das Ziel ist, die Kinder schon früh dazu zu animieren, die Bibliothek kennenzulernen, so dass sie diese auch später zwecks gemeinsamen Lernens oder für Freizeitaktivitäten nutzen. „Wir denken hier an die Altersstufe zwischen sechs und zehn Jahren. Der Ausflugscharakter, der den Besuchen innewohnt, soll die Kinder zusätzlich motivieren“, sagte der Vorsitzende.