American Football im Bergischen Land Phoenix erfüllt sich mit 30:13-Sieg den Traum vom Aufstieg

Der große Erfolg hatte sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet, denn dank eines überzeugenden 60:16-Auswärtssiegs bei den Neuss Legions festigten die Footballer schon Anfang des Monats ihre Spitzenposition in der Tabelle. Zuvor hatte sie beim Heimspiel gegen Neuss mehr Probleme und einen knappen 22-20-Heimsieg eingefahren. Parallel zum 60:16-Kantersige hatten die Heinsberg Bisons bei den Cologne Ronins verloren. „Dies bedeutete, dass der ASC Phoenix nicht nur in der Division Erster ist, sondern auch in der Gesamttabelle“, berichtete Gabriele Priesmeier.