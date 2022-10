Nächste Blues-Night in Hückeswagen : Phil Seeboth kehrt ins Haus Zach zurück

Nächste Blues-Night in Hückeswagen

Phil Seeboth gastiert am 28.Oktober wieder im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen. Foto: P. Seeboth

Hückeswagen Freunde des Blues können sich freuen, denn am Freitag, 28. Oktober, gastiert wieder der Münsteraner Gitarrist und Sänger im Kultur-Haus Zach. Der Vorverkauf läuft.

Wenn es um authentischen Blues-Rock geht, führt kein Weg an dem Münsteraner Gitarristen und Sänger Phil Seeboth vorbei. Mit Blick auf seine Familien­geschichte sticht hervor, dass sein Groß­vater in den 1940er Jahren auf den Baum­woll­plantagen Louisianas schwitzte und schuftete, unmit­telbar umgeben von einer der aufregend­sten Zeiten des Blues und seiner Prota­gonisten. Am kommenden Freitag ist Seeboth wieder live im Kultur-Haus Zach zu erleben.