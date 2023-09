Wirtschaft in Hückeswagen Pflitsch ist weiter auf Expansionskurs

2015 war das Jahr, in dem man bei der Firma Pflitsch einen Zehn-Jahres-Plan entwickelt habe. „Zwei Punkte, die in diesem Plan einen wichtigen Stellenwert eingenommen haben, sind: Zum einen wollten wir innerhalb der zehn Jahre über 400 Mitarbeiter haben, zum anderen den Jahresumsatz verdoppeln. Wie es aussieht, werden wir beides bereits in diesem Geschäftsjahr, das am 1. Juli begonnen hat, schaffen“, sagte Roland Lenzing, und ergänzt: „Und damit vor Ablauf der zehn Jahre.“ Dafür habe man natürlich auch viel an den Standort investiert, etwa mit dem zweiten Standort in Winterhagen auf dem ehemaligen Gelände des Unternehmens Magma. „Ein Teil unseres Wachstumsprozesses und -erfolges machten natürlich auch die richtigen Produkte in den richtigen Branchen aus“, sagte Mathias Stendtke.

Ausbildung sei natürlich ein wichtiges Thema, denn der Fachkraftmangel mache auch vor einem Hückeswagener Traditionsunternehmen nicht Halt. „Wir haben die Strukturen für die Ausbildung erweitert, sowohl intern als auch extern. Außerdem gibt es wieder vermehrt Praktikanten“, sagte Lenzing. Im vergangenen Geschäftsjahr seien es 35 Praktika gewesen, im neu begonnenen waren es bereits drei. „In den Herbstferien kommen natürlich wieder einige dazu, das Thema hat während Corona ein wenig an Fahrt verloren, die Kollegen sind etwas müde geworden. Das haben wir wieder etwas neu belebt“, sagte Roland Lenzing. Er selbst sei gerade erst als koptierendes Mitglied auf ein Jahr in die IHK-Vollversammlung gewählt worden, was zeige, wie gut und wichtig der Kontakt zur IHK sei.