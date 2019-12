Hückeswagen / Interview mit den Geschäftsführern : „Pflitsch ist nach vorne ausgerichtet“

Hückeswagen Im Interview blicken die Pflitsch-Geschäftsführer Roland Lenzing und Mathias Stendtke auf das Jubiläumsjahr zurück und schauen nach vorn.

Die Firma Pflitsch hat ihr 100-jähriges Bestehen in 2019 viel und groß gefeiert. Was ist das größte Geschenk?

Stendtke Das war die Wertschätzung, die uns entgegengebracht wurde. Als weltweit agierender Technologieführer im Bereich des Kabelmanagements sind wir sehr stolz auf unsere Historie und Entwicklung. Wir freuen uns, dass wir in der vierten Generation als Familienunternehmen noch genauso als Spezialist für Sonderlösungen im Markt anerkannt werden. Unser Jubiläumjahr war ereignisreich und auch fordernd. Gemeinsam mit unserem Team und unseren Partnern konnten wir alle Aufgaben in diesem spannenden Jahr meistern. Dieser Zusammenhalt ist ein Pflitsch-Erfolgsgeheimnis.

Info Traditionsunternehmen gibt es bereits seit 1919 Anfänge Gegründet wurde das Unternehmen vor 100 Jahren im Jahr 1919 von Ernst Pflitsch, Fritz Pattberg und Wilhelm Berges in Marienheide-Linge. Damals produzierte man dort Komponenten für die zu dieser Zeit im Aufschwung befindliche Elektrifizierung. Umzug Nach Hückeswagen ging es für das Unternehmen im Jahr 1938, als die Gebäude der ehemaligen Tuchfabrik Bockhacker am Mühlenweg übernommen wurden. Ab 1951 entwickelte Otto Pflitsch die ersten Kabelverschraubungen, die schon bald in alle Welt vertrieben wurden. www.pflitsch.de

Das zurückliegende Geschäftsjahr, das am 30. Juni abgelaufen ist, haben Sie als „zufriedenstellend“ bezeichnet. Wie läuft es im aktuellen?

Lenzing Die allgemeine Wirtschaftslage hat sich eingetrübt, diese Entwicklung macht auch vor Hückeswagen nicht Halt. Gerade die Zulieferer trifft es hart. Nach aktuellen Zahlen des Ifo-Instituts München ist das Auftragsvolumen im Maschinenbau und der Elektrotechnik von mehr als 20 Prozent im November 2018 auf zirka minus 20 Prozent im Oktober 2019 gesunken. Auch die Produktionserwartungen der Branche sind im Oktober 2019 mit jeweils minus 14,8 und minus 9,8 Prozent alles andere als optimistisch. Diese Entwicklung bekommen wir natürlich auch zu spüren. Entsprechend haben wir frühzeitig alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einerseits die Absatzzahlen zu erhöhen und andererseits mit Augenmaß Kosten reduziert. Pflitsch hat schon einige wirtschaftlich schwierige Situationen erfolgreich gemeistert, auch dieses Mal wird das so sein.

Pflitsch hat in den vergangenen Jahren erheblich in den Standort Hückeswagen investiert – 2018 mit dem Automatischen Kleinteilelager, in diesem Jahr mit dem Umzug ins Werk II im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg. Haben sich die Investitionen bereits rentiert?

Lenzing Das wäre ganz großartig, aber leider lassen sich Investitionen in dieser Größenordnung nicht kurzfristig rechnen. Wir haben uns mit dem neuen Werk und modernster Fertigungstechnik zukunftssicher und wettbewerbsfähig aufgestellt. Im wahren Sinne des Wortes haben wir in die Zukunft investiert. Wir können innovative Technologien anbieten und damit in der Branche Impulse auslösen. Auch dank der jüngsten Investitionen sind wir gut aufgestellt, um als Unternehmen die nächsten Entwicklungsstufen erfolgreich anzugehen. Pflitsch ist nach vorne ausgerichtet – ganz unabhängig von der derzeitigen Wirtschaftslage.

Welche Auswirkungen auf das Betriebsklima hat gerade der Umzug des Produktionsbereichs Kabelkanal ins Werk II? Schließlich arbeitet die Belegschaft nun an zwei Standorten in Hückeswagen.

Stendtke Die Frage der zwei Standorte stellt sich für uns nicht wirklich. Unser Team ist von einem starken Zusammenhalt geprägt, da sind die knapp vier Kilometer Entfernung zwischen den beiden Standorten kein Thema. Abgesehen davon bedienen wir uns, wie alle Technologieunternehmen, modernster digitaler Technik. So schaffen wir einen engen Austausch und kurze Wege zwischen Werk I und II. Was sich aber durchaus auf das Betriebsklima ausgewirkt hat, ist die Investition in moderne Räumlichkeiten und ergonomische Arbeitsplätze.

Das Augenmerk auch im Jubiläumsjahr liegt auf dem Wachstum. Wo kann, wo will, wo muss Pflitsch in den nächsten Jahren weiter wachsen?

Lenzing Ganz ungeachtet von unseren Stammmärkten, die wir nicht vernachlässigen werden, haben wir die Zukunftsmärkte im Visier. Digitalisierung ist ein zentrales Thema, das wir mit der EMV-Lösung blueglobe TRI passgenau bedienen. EMV steht für die elektromagnetische Verträglichkeit, die sicherstellt, dass sich Geräte nicht gegenseitig stören. Gerade in der Automatisierungstechnik ist dies besonders wichtig. Auch in der Lebensmittelindustrie sind wir aktiv. Wir waren der erste Anbieter einer Kabelverschraubung mit Zertifizierung im Hygienic Design. Die jüngsten Skandale machen deutlich, wie sensibel das Thema Hygiene ist. Hinzukommen weitere Produktinnovationen, mit denen wir uns noch breiter und noch branchenübergreifender aufstellen.

Etwa jeder 15. Mitarbeiter bei Pflitsch ist Auszubildender – wird das auch in Zukunft so sein?

Stendtke Nachwuchskräfte auszubilden ist eine Investition in die Zukunft und ein Mittel gegen den Fachkräftemangel. Das hat Pflitsch schon immer so gesehen. Wir halten aus tiefer Überzeugung an diesem Prinzip fest und sind bereit, auf vielfältige Weise Verantwortung für unseren Nachwuchs zu übernehmen. Beispielsweise mit internen Förderprogrammen, Weiterbildungen, unserem Gesundheitsmanagement oder einer Altersvorsorge.

Ihr Unternehmen ist bekannt für sein soziales Engagement. Im Jubiläumsjahr hat es etwa der Stadt den inklusiven Spielplatz an der Goethestraße geschenkt, auch gehört es zu den Stammspendern für das Kinderdorf. Was ist für 2020 geplant?

Lenzing Den Spielplatz haben wir im Rahmen unseres Jubiläums als besonderen Dank an die Region gestiftet. Soziales Engagement ist tief in unserer Unternehmens-DNA verwurzelt, ebenso wie die Nachhaltigkeit. Auch 2020 werden wir Projekte in der Region fördern und den Umweltschutz vorantreiben.

Abschließend: Was können Roland Lenzing und Mathias Stendtke von Ernst Pflitsch, Fritz Pattberg und Wilhelm Berges lernen, die das Unternehmen vor mehr als 100 Jahren in Marienheide-Linge gegründet hatten?