„Großer Preis des Mittelstands" für Hückeswagener Unternehmen : Pflitsch feiert Teamwork und Trophäe

Präsentieren bei der Feier zum „Großen Preis des Mittelstands“ die 5,4 Kilogramm schwere Trophäe (v. l.): Geschäftsführer Roland Lenzing, Justizminister Peter Biesenbach, Prof. Dr. Uwe Baake, Vice President Product Engineering Mercedes-Benz Trucks, und Geschäftsführer Mathias Stendtke. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Ein Jahr nach der Preisverleihung feierte die Firma Pflitsch am Mittwochmittag in ihrem Casino den „Großen Preis des Mittelstands“ – in kleinem Kreis, aber dafür gleich mit zwei Landesministern. Die beiden Geschäftsführer rückten dabei vor allem die Beschäftigten in den Fokus.