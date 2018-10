Hückeswagen: Pflitsch bekennt sich zum Standort und expandiert

Ansichtssache : Zu Weihnachten auch an notleidende Menschen denken

Joachim Rüttgen Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Tipp: Auf jeden Fall mitmachen! Diese Woche starteten wieder zwei beliebte Sammelaktionen, um notleidenden Kindern und Besuchern der Islandtafel ein schönes Paket überreichen zu können.

Die Temperaturen draußen lassen zwar noch so gar keine weihnachtlichen Gefühle aufkommen, aber trotzdem laufen zwei beliebte Sammelaktionen für Menschen, denen es nicht so gut geht, bereits an. Zum einen organisiert Dr. Silke Wolf mit ihrem Sohn Robin wieder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Kinder in Not in Osteuropa sollen ein schönes Paket zum Fest erhalten. Zum anderen ruft Martina Hofmann dazu auf, Weihnachtspakete für bedürftige Menschen der Christlichen Islandtafel zu spenden. Das Engagement der Hückeswagener ist enorm, die Resonanz meist auch. Deshalb auch in diesem Jahr der Aufruf an alle, sich an den wichtigen Hilfsaktionen zu beteiligen. Denn seien wir mal ehrlich: Für viele bedeutet es keine finanzielle Belastung, ein, zwei oder drei Päckchen zu packen, um Notleidenden ein kleines Zeichen der Hoffnung zu packen.

Wie wichtig es ist, sich um Menschen in Not zu kümmern und ihnen Halt und eine Perspektive zu geben, weiß auch das Blaue Kreuz in Hückeswagen, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert. Der Einsatz der ehrenamtlichen Mitarbeiter ist gar nicht hoch genug zu bewerten, denn sie bezeichnen sich selbst als große Familie, in der die Suchtgefährdeten Ansprache und Verständnis finden. Ohne erhobenen Zeigefinger, aber schon mit der nötigen Konsequenz, um es in der Gruppe zu schaffen, die Finger vom Alkohol zu lassen. Wichtig dabei ist, dass alle an einem Strang ziehen. Der Betroffene muss es also auch wirkllich selber wollen und den Weg aus derr Sucht aktiv begleiten. Hierfür bietet das Blaue Kreuz einen wertvollen Beitrag.



Hückeswagen : Gesucht sind Weihnachtspakete für Islandtafel

zurück

weiter