Pflegende Angehörige in Hückeswagen : Pflegeberatung auf Wochenmarkt

Hückeswagen Die Beraterinnen von Stadt, Diana Hintemann, und Kreis, Christine Prinz, standen jetzt den Ratsuchenden Rede und Antwort. Darüber hinaus gibt es aber auch Beratung im Bürgerbüro und auf Wunsch daheim.

Auch und gerade in der Corona-Zeit haben pflegende Angehörige Informationsbedarf: Wie geht das jetzt eigentlich, wenn wir einen höheren Pflegegrad beantragen? Was ist, wenn ich mit meinem pflegebedürftigen Ehemann in Urlaub fahren will? Wie ist das mit der Entlastungsleistung von 125 Euro? Antworten auf diese und ähnliche Frage gab es jetzt auf dem Wochenmarkt auf der Bahnhofstraße, wo sich Diana Hintemann, Senioren- und Pflegeberaterin der Stadtverwaltung, und Christine Prinz, Koordinatorin der Senioren- und Pflegeberatung für den Kreis, mit Maske und Abstand mit den Ratsuchenden unterhielten.