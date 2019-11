Hückeswagen : Pflanzpyramiden werden Tannenbäume

Die ersten Helfer trafen sich am Wilhelmplatz, um gemeinsam die Pflanzpyramiden mit Tannengrün für den Winter herzurichten. Zwei Pyramiden waren zudem im Vorfeld von der Islandstraße zum Etapler Platz umgesetzt worden. Das Tannengrün hatte Händler Karsten Schlickowey gestiftet. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Fleißige Helfer ersetzten am Samstag die verblühten Blumen in den Pflanzpyramiden im Island und auf dem Etapler Platz durch frisches Tannengrün. Das Stadtmarketing hatte zu dieser Gemeinschaftsaktion aufgerufen.

Die Weihnachtszeit rückt näher, was sich beim Anblick der Innenstadt schon erahnen lässt. Zwar hängen noch nicht die Lichterketten, mit denen die Handwerker jedes Jahr die Straßen und Laternen schmücken. Zu den ersten Vorboten zählen seit Samstag jedoch fünf kunstvoll gesteckte „Tannenbäume“. Fleißige Helfer waren dem Aufruf des Stadtmarketings gefolgt und machten trotz des Regenwetters die Pflanzpyramiden mit Tannengrün winterfest. Gut ausgerüstet mit Gartenhandschuhen, Rosenscheren und Trittleitern ging es an die Arbeit. Engagierte Bürger, Stadtmarketing-Mitglieder und Einzelhändler packten gemeinsam mit an.

Die Arbeit für diese Aktion hatte jedoch schon einen Tag vorher begonnen, als das Tannengrün im Garten von „Stilmix“-Inhaber Karsten Schlickowey aufgeladen worden war. Acht große Nordmanntannen hatten reichlich Material abgeworfen, das die gesamte Ladenfläche eines Kleintransporters vom Bauhof füllte. „Wir mussten den beladenen Wagen später mit dem Land Rover rausziehen, weil er im schlammigen Untergrund steckengeblieben war“, berichtete Stadtmarketing-Geschäftsführerin Andrea Poranzke, die vorausschauend in Regenjacke und mit Gummistiefeln gekleidet war.

Info Mehr Blumenschmuck für die Innenstadt Idee Einzelhändler wünschen sich eine weitere Verschönerung der Altstadt, wie beispielsweise durch Blumenampeln an den Laternenmasten. Umsetzung Niederländische Firmen bieten einen Rundum-Service, der Anbringung, Pflege und Wartung beinhaltet – auch in Deutschland. Das Stadtmarketing möchte diese Idee aufgreifen und Fördermittel beantragen.

Die Idee zu der Aktion sei zwei Wochen zuvor bei einer Sitzung des Arbeitskreises Innenstadt entstanden, berichtete ihre Kollegin Monika Winter. Im Mai hatte der Verein fünf Pflanzpyramiden zur Verschönerung der Altstadt angeschafft und entlang der Islandstraße positioniert, im Juni waren sie mit bunten Blumen reich bestückt worden. Nachdem die Blütenpracht durch die einsetzende Kälte ein Ende hatte, gaben die Gestelle aus verzinktem Qualitätsstahl einen trostlosen Anblick ab. „In dem Zustand hätte man sie wahrscheinlich über den Winter abbauen müssen“, sagte Christian Schütte, der zu den Helfern zählte. Da kam die Idee mit der winterlichen Begrünung gerade zur rechten Zeit.

Nun haben die Pyramiden die Form von Tannenbäumen – drei stehen auf der Islandstraße, zwei wurden zum Etapler Platz versetzt. In Form gebracht wurden die Äste am Schluss von Frisörmeister Kevin Gedert, der kurzerhand zur Heckenschere griff. „Von Meisterhand geschnitten“, witzelte Schütte. Einzelhändler Dirk Sessinghaus steuerte noch rote Schleifen bei und Monika Winter kündigte eine Beleuchtung durch Lichterketten an. „Dafür ist es jetzt aber noch zu früh“, war die einhellige Meinung der Helfer.