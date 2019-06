Stadtmarketing Hückeswagen : Pflanzpyramiden hübschen die Islandstraße auf

Präsentierten am Wilhelmplatz eine der fünf neuen Pflanzpyramiden inklusive Sommerblumen (v. l.): Thomas Vöpel, Sabine Wohlert (beide Vöpel‘s Greenhouse), Monika Winter und Dietmar Persian vom Stadtmarketing. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Das Island ist seit Dienstag deutlich bunter: Das Stadtmarketing hat, mit Unterstützung von Vöpel’s Greenhouse und dem Bauhof, fünf Pflanzpyramiden aufgestellt. Es sollen nicht die letzten Farbtupfer in der Innenstadt sein, verspricht Geschäftsführerin Monika Winter.

So manchem, der durchs Island läuft, kommt unweigerlich die Frage: „Ja is denn heut’ scho’ Weihnachten?“ Stehen doch seit Dienstag fünf große Metallgestelle im Tannenbaum-Format zwischen Wilhelmplatz und Weber-Denkmal. Und vor allem die roten Blüten der Blumen, die Mitarbeiter des Bauhofs dort eingepflanzt haben, erinnern zumindest von weitem an Christbaumkugeln. Doch die Aktion des Stadtmarketings mit den Pflanzpyramiden aus verzinktem Qualitätsstahl hat nichts mit Weihnachten zu tun, sondern soll der Attraktivierung der Islandstraße dienen. Das bestätigten Geschäftsführerin Monika Winter und Vorsitzender Dietmar Persian im Gespräch mit unserer Redaktion.