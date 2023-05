Pfingsteiersingen in Hückeswagen MGV Liederkranz bringt Melodien auf die Höfe

Inzwischen hat der Planwagen zum ersten Mal gehalten. Die Männer steigen ab, nehmen in einem Vorgarten Aufstellung und stimmen ihr Lied des Tages an – auf platt natürlich: „Hier kommen die Pfingstjungen“. Ein älterer Herr öffnet die Tür und hat die große Eierschachtel schon in den Händen. Er und seine Frau freuen sich sichtlich über den Besuch der Herren. Nach einer Weile geht es weiter. Als nächsten machen die Herren Station bei Familie Löhr in Niederburghof. „Die Menschen erwarten uns schon“, sagt Glaser, „und die Eierschachteln stehen meistens schon bereit.“ Der Planwagen fährt an diesem Nachmittag weiter Richtung Arnsberg, Elbertzhagen und Altenholte bis Knefelsberg. In guter alter Tradition sorgt Horst Hebbinghaus in Altenholte für eine Grillwurst.