Lesung im Hückeswagener Café Scheideweg Petra Halfmann hat persönliche Momente im Gepäck

Dann wieder dichtet sie fröhlich über „Lampenfieber“ und „scheue Rampensäue“. Petra Halfmann erzählt von ihren Konzerten im Gefängnis, von ihrer Arbeit als junge Frau im Pflegeheim. Und dann verpackt sie ihre Erinnerungen und Erfahrungen in Wortkunst. Sie fragt nach dem Menschen, nach Gott, nach Mut und Haltung, nach Scheitern und Aufstehen. In ihren Antworten schwingt immer der Blick in den Himmel mit, ihr eigener Glaube, Hoffnung und Zuversicht. Nicht umsonst finden sich in ihrem Buch zwischen den eigenen Texten auch immer wieder Bibelverse, die auch während der Lesung ihren Raum bekommen. Wenn Petra Halfmann liest, dann liest sie eigentlich nicht. Sie hält zwar ihr Buch in der Hand, aber sie spricht frei – als würde die Poesie gerade erst entstehen.