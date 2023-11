In der Stadtbücherei Hückeswagen Perspektiven für Menschen mit Beeinträchtigungen

Das „Netzwerk gegen Rechts im Oberbergischen Kreis“ und die Oberbergische Gesellschaft zur Hilfe für psychisch behinderte Menschen (OGB) laden für kommenden Mittwoch, 29. November, 18 Uhr, in die Stadtbibliothek zu einer Finissage ein. Sie schließt die Ausstellung „Verbrannte Orte“ inhaltlich ab, die seit 3. November in der Stadtbücherei gezeigt wird und die an die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten vor 90 Jahren erinnert.