Wichtige Institution für Hückeswagener Kultur : Personelle Veränderungen bei der Initiative Schlosskonzerte

Hückeswagen Die langgedienten Helfer Gerhard Welp und Burkhard Anger haben jetzt aufgehört, und Inga Kuhnert gibt die Organisation an Daniel Marsch ab.

Das neue Jahr bringt für die Initiative Schlosskonzerte, die für kommenden Samstag, 5. Februar, das „Duo Harbois“ verpflichtet hat, einige Veränderungen mit sich. So ziehen sich nach mehr als 30 Jahren Engagement für die Kultur Gerhard Welp und Burkhard Anger aus der aktiven Arbeit für die Gruppe zurück, die seit der Auflösung der Kulturgemeinde 2014 die Schlosskonzert-Reihe im Museumssaal des Schlosses ehrenamtlich organisiert. „Sie wollen die Konzerte zukünftig entspannt als Zuhörer genießen“, berichtet Inga Kuhnert, die musikalische Leiterin.

Welp und Anger sind dem Stammpublikum gut vertraut. „Waren sie doch, wenn möglich, an jedem Konzertabend vor Ort, haben die Gäste begrüßt, Karten und Getränke verkauft und das Gespräch mit den Besuchern gesucht“, teilt Inga Kuhnert mit. Beide hätten sich darüber hinaus für die Schlosskonzerte engagiert, und Welp habe zudem die Internetseite der Initiative erstellt und betreut. „Sobald sich die Corona-Lage etwas entspannt, werden wir die beiden im Konzert gebührend verabschieden und ihnen für ihre wertvolle Arbeit danken“, versichert die musikalische Leiterin. Dankbar ist das Team über neue Helferinnen, die sich einbringen und so Irmgard Hannoschöck entlasten, die einen Großteil der Aufgaben an den Konzerttagen übernommen hat.