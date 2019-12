Hückeswagen : Persian begrüßt Scholz’ Entschuldungs-Vorschlag

Hückeswagen Der Bundesfinanzminister will 2500 Kommunen entlasten. Dazu äußert sich Bürgermeister Dietmar Persian.

Was Bundesfinanzminister Olaf Scholz kurz vor Weihnachten vorgeschlagen hat, hört sich für viele Bürgermeister und Stadtkämmerer verlockend an. Denn der SPD-Politiker will bundesweit zirka 2500 Kommunen, die besonders stark mit Kassenkrediten belastet sind, einmalig ihre finanziellen Verpflichtungen abnehmen. Vor allem Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland kämen dann in den Genuss der Entschuldung. Auch Hückeswagen ist verschuldet, die Aufnahme von Kassenkrediten hoch.