Judo in Hückeswagen : Erfolgreicher Saisonstart für Mifune-Judoka

Hückeswagen Die Judoka des JC Mifune waren sehr erfolgreich bei den ID-Judo-Landesmannschaftsmeisterschaften in Dülmen.

Mit drei Gold-, drei Silber- und einer Bronzemedaille kehrten jetzt die Judoka des JC Mifune von den Offenen ID-Judo-Landesmannschaftsmeisterschaften in Dülmen zurück. Betreuer Eddy Tscheschlog und Jörg Musaeus waren stolz auf ihre acht Sportler mit Handicap, die einen perfekten Saisonstart hinlegten. Zudem belegte der Hückeswagener Judo-Club mit seinen Kämpfern – andere Teams hatten teilweise deutlich mehr am Start – einen hervorragenden zweiten Platz unter 14 Teams in der Mannschaftswertung. Insgesamt gingen 140 Teilnehmer auf die Matten, gekämpft wurde in drei Wettkampfklassen, eingeteilt nach Art und Schwere der Behinderung.