Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Perfekt parodierte Prominenz

Hückeswagen Andreas Neumann gastierte mal wieder im Kultur-Haus Zach und begeisterte an die 80 Zuschauer.

Aber es ist natürlich Heinz Erhardt, dessen Eigenheiten Neumann wie kein Zweiter beherrscht. Nicht nur, wenn er aus dem vielfältigen Fundus des Komikers vorlas. Sondern auch, wenn er Mimik, Gestik und auch die passenden Stimmen präsentierte. Da hatte man bisweilen durchaus das Gefühl, dass da der echte Heinz Erhardt auf der Hückeswagener Bühne stand. Grandios etwa, wenn er sich im typischen Erhardt-Habitus über sich selbst totlachte. Oder die ebenfalls so typischen Wortverwechslungen perfekt auf den Punkt gebracht servierte. Aber Neumann hatte auch noch eine ganze Menge anderer alter Bekannter aus Film und Fernsehen des 20. Jahrhunderts im Gepäck. Als er etwa ein buntes Potpourri aus einem nächtlichen Hotel präsentierte. Dabei war auch der krachige, derbe Berliner Dieter Hallervorden. Dessen „Palim palim“ als Begrüßung am Telefon kam natürlich besonders gut an. Oder der feingeistige, immer leicht asthmatische Theo Lingen, bei dessen Ausführungen einem automatisch der Direktor aus den „Pepe“-Filmen in den Sinn kam. Sehr schön war auch Ekel Alfred, dessen schlechte Laune wie immer erfrischend und interessanterweise beinahe ansteckend – wenngleich auch nicht lange – war. Der große Heinz Rühmann hingegen haspelte sich lausbubenhaft durch seinen Beitrag, während Marcel Reich-Ranicki als Gepäckträger im Hotel die wohl frechste Devise des Abends herausposaunte: „Junge Mädchen werden vom Gesetz geschützt. Alte Mädchen von der Natur!“