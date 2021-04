Kostenpflichtiger Inhalt: Hückeswagens Partnerstadt Etaples im März : Partnerstadt investiert in den Tourismus

Der Hafen von Etaples auf der Canche. Foto: Axel Bornkessel

Etaples Wie in Hückeswagen ging es auch in der Partnerstadt Etaples in diesem Monat um den Haushalt für 2021. Es soll viel Geld ausgegeben werden, um den Tourismus noch weiter anzukurbeln.