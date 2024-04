Wer wird ab Herbst 2025 Hückeswagener „Schlossherr“? Wer wird künftiger Bürgermeister? Parteien auf Kandidaten-Suche

Wer wird der vierte hauptamtliche Bürgermeister der Schloss-Stadt nach Norbert Jörgens (1997 bis 2004), Uwe Ufer (2004 bis Oktober 2013) und Dietmar Persian (seit März 2014)? Diese Frage wird sich im Herbst 2025, also in etwa eineinhalb Jahren, beantwortet haben. Denn dann sind Kommunalwahlen, bei denen nicht nur der neue Stadtrat, sondern auch Persians Nachfolger oder Nachfolgerin gewählt wird. Der Amtsinhaber, der ein halbes Jahr nach dem Abschied seines Vorgängers erstmals und 2020 wiedergewählt wurde, hatte im April vorigen Jahres eine wichtige Entscheidung getroffen: 2025 wird er nicht noch einmal zur Bürgermeisterwahl antreten. Seither sind die Parteien am Zug und auf der Suche nach Kandidaten oder Kandidatinnen für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr. Bislang hat noch niemand seinen Hut in den Ring geworfen, die im Rat vertretenen Parteien suchen aber eifrig.