Testphase im Hückeswagener Zentrum Parkscheinpflicht im unteren Goethetal entfällt

Durch weniger Geschäfte mit Publikumsverkehr und mehr Büroarbeitsplätze besteht jetzt jedoch vermutlich kein so hoher Bedarf an Kundenparkplätzen mehr, ist die Meinung bei der Stadtverwaltung. Daher wird in diesem Bereich für eine Testphase von einem halben Jahr die Parkscheibenpflicht aufgehoben. Die entsprechende Anordnung der Straßenverkehrsbehörde des Kreises ist am Dienstag bei der Stadt eingegangen, der Bauhof sollte die Beschilderung noch am Mittwoch ändern. „Nach Ablauf der Testphase wird geprüft, ob die Parkscheibenpflicht weiterhin entfallen kann oder doch wieder eingeführt werden soll“, betont Kissau.