Tiefgarage im Hückeswagener Zentrum Parken unterm Etapler Platz wird kostenpflichtig

Hückeswagen · In einigen Wochen kann in die Tiefgarage nur fahren, wer an der dann eingebauten Schranke ein Ticket zieht. Die Gründe dafür sind vielschichtig, wie Simon Lorenz von der Hausverwaltung des Gebäudekomplexes erläutert.

10.07.2024 , 17:55 Uhr

Das Parken in der Tiefgarage unter dem Etapler Platz ist bald kostenpflichtig. Für Kunden von Rewe, Deichmann und Ernsting’s Family werden aber die ersten 90 Minuten kostenfrei bleiben. Foto: Stephan Büllesbach

