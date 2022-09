Löwen-Grundschule in Hückeswagen : Ein kunterbuntes Sommerfest

Brunsbachtal Parallel zur Einweihungsfeier gab es ein großes Sommerfest mit vielen verschiedenen Angeboten. Eltern nutzten die Gelegenheit, sich die Schule einmal genauer anzusehen.

Zu entdecken gab es beim Schulfest eine ganze Menge. Jede Klasse hatte ein anderes Angebot, wie Trommeln, Armbänder und Holz-Teelichter gestalten, Papierflieger falten, Brücken bauen, Löwenköpfe kleben oder Roboter programmieren. Auf dem Schulhof gab es währenddessen Würstchen, Zuckerwatte, Eis und eine aufblasbare Bungee-Run-Anlage. Dass das Lehrerkollegium mit Unterstützung der Eltern nach den anstrengenden Wochen des Umzugs noch so ein großes Fest auf die Beine gestellt hatte, wussten die Besucher zu schätzen. „Mit Frauenpower geht das, aber wir sind schon an unserer Grenze“, gab Lehrerin Angela Gertig zu. Simone Stoy, Leiterin der Offenen Ganztagsschule (OGS) ist ebenfalls froh, wenn wieder mehr Ruhe einkehrt. „Veränderungen bringen immer etwas Unruhe und Angst mit sich“, sagte sie. Die Familie Schäfer hatte mit Sohn Leon ihren eigenen „Reisebegleiter“ dabei. Stolz führte der Neunjährige seine Eltern durch das Gebäude. Die neuen Schulhöfe findet er besonders gelungen. „Es ist wirklich schön geworden und so sauber“, staunte Mutter Tatjana Schäfer. Kein Vergleich zu der in die Jahre gekommenen alten Schule an der Kölner Straße, wo besonders die Sanitäranlagen oft bemängelt wurden.