Interview mit Panagiota Petridou : „Ich bin einfach immer ich“

Panagiota Petridou ist Solingerin, Handballerin, TV-Moderatorin, „Let’s-Dance“-Teil­nehmerin und jetzt auch noch unter die Autorinnen gegangen. In einer Comedy-Lesung liest sie am Samstag im Kultur-Haus Zach aus ihrem Buch. Foto: Liborio Cappello

Hückeswagen / Solingen Panagiota Petridou tritt am Samstag im Kultur-Haus Zach auf. Die „Solingen Botschafterin“ spricht über ihre Comedy-Lesung, Handball und das Bergische.

Eintritt Karten zum Preis von 15 Euro im Vorverkauf gibt es in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de . An der Abendkasse kosten sie 18 Euro

Petridou 100 Prozent! Ich lebe so unendlich viele griechische Eigenschaften: Ich bin sehr familiär. Ich esse selten alleine, teile alles, was ich habe. Bei mir gibt’s keine getrennten Rechnungen am Tisch – entweder wird gezahlt oder ich übernehme. Aber dieses „Ich-hatte-einen-Kaffee-du-den-Kuchen“, das wird es bei mir nicht geben. Mein Gast ist König! Ich esse auch gerne um 1 Uhr nachts noch mal ein Hauptgericht, nehme es mit der Zeit nicht so eng und habe mehr Haare als ein Grizzlybär. Mindestens einmal im Jahr bin ich auch in Hellas. Denn ich bekomme oft Heimweh.