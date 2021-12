Hückeswagenerin macht Ausbildung : Pädagoginnen mit einer besonderen Beziehung zur Natur

Hückeswagen Die Waldkindergärten erhalten weitere Fachkräfte. 17 weitere Waldpädagoginnen haben sich als Naturerzieherinnen qualifiziert, darunter auch eine Teilnehmerin aus Hückeswagen.

Das Kreisjugendamt macht sich stark für die Qualifizierung waldpädagogischer Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und bietet dazu Weiterbildungen an. 17 Naturerzieherinnen haben sich nun qualifiziert, darunter auch eine Teilnehmerin aus Hückeswagen. Das Ziel des Oberbergischen Kreises, jede der neun Kommunen im Zuständigkeitsbereich mit zumindest einer Waldgruppe als ergänzendem Betreuungsangebot auszustatten, wurde schon im Sommer 2019 erreicht. In Hückeswagen wurde der erste Waldkindergarten am Johannesstift bereits vor fünf Jahren eröffnet.