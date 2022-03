Wupper-Vorsperre in Hückeswagen ist auch betroffen : Paddeln & Co. sind erstmal nicht möglich

Wupper-Talsperre (o.) und -Vorsperre (u.) zu Beginn der Reinigungsarbeiten im Juli 2021 - zu sehen ist die starke Ölverschmutzung am Wehr. Das Hochwasser vom 14./15. Juli hatte mehr als 100.000 Liter ölhaltige Substanzen von Betrieben entlang des Wupperverlaufs zwischen Marienheide und Hückeswagen ins Wasser gespült. Foto: Wupperverband

Hückeswagen Auch wenn am Dienstag eigentlich die Freizeitsaison an der Wupper-Talsperre begonnen hätte, fällt diese für dieses Jahr in Teilbereichen komplett ins Wasser – eine weitere Folge der Hochwasser- und Umwelt-Katastrophe von Mitte Juli.

Mit dem 15. März beginnt an der Wupper-Talsperre eigentlich die Freizeitsaison, damit wären seit Dienstag auch auf der Vorsperre beispielsweise wieder Kanufahrten möglich. Doch in diesem Jahr ist alles anders, und der Grund dafür liegt exakt acht Monate zurück: Der Starkregen in der Nacht auf den 15. Juli mit dem anschließenden Hochwasser hatte entlang der Wupper viele Betriebe und Haushalte überschwemmt, wobei mehr als 100.000 Liter ölhaltiger Substanzen in die zum reißenden Strom gewordenen Wupper geflossen waren. „Hierbei handelte es sich vorrangig um Härteöle und weitere Betriebsmittel“, bestätigt Ilona Weyer von der Pressestelle des Wupperverbands. Der hatte unmittelbar nach der Katastrophe war an der Talsperre den Umweltalarm ausgerufen. Und weil dieser immer noch nicht aufgehoben werden konnte, kann die Freizeitsaison auf der Wupper-Talsperre noch nicht starten. „Angeln und Wassersport sind aus Sicherheitsgründen noch nicht möglich“, betont Ilona Weyer. Und das gilt erst recht fürs Schwimmen und Baden.

Das gilt auch, obwohl im Dezember die Reinigungsarbeiten an der Talsperre inklusive der Vorsperre auf Hückeswagener Gebiet größtenteils abgeschlossen wurden. „Begleitend und zum Abschluss der Reinigungsarbeiten erfolgten umfangreiche Wasser-, Sediment- und Boden-Beprobungen sowie Analysen“, teilt die Sprecherin mit. Auch wenn die Talsperre optisch schon wieder gut aussehe und viele Menschen gerne wieder ihren Freizeitaktivitäten nachgehen möchten, müssten auch Details betrachtet werden, die mit bloßem Auge nicht sichtbar seien. So habe die Sicherheit der Freizeitgäste oberste Priorität

Kanutouren und andere Freizeitaktivitäten auf und in der Wupper-Tal- und -Vorsperre sind auch weiterhin nicht möglich. Foto: N.H. (Archiv) Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Info 2300 Kilometer Flüsse und Bäche Gründung Der Wupperverband wurde 1930 gegründet mit der Zielsetzung, die wasserwirtschaftlichen Aufgaben im 813 Quadratmeter großen Einzugsgebiet der Wupper über kommunale Grenzen hinweg zu erfüllen. Aufgabe Der Wupperverband ist verantwortlich für die Wasserwirtschaft im gesamten Flussgebiet der Wupper. Dazu zählen etwa 14 Talsperren, wie die Lingese-, Brucher- (beide Marienheide), Bever- (Hückeswagen), und Wupper-Talsperre (Remscheid, Radevormwald, Hückeswagen), elf Kläranlagen (wie die an der Schnabelsmühle), Hochwasserrückhalte- und Regenbecken. Er unterhält zirka 2300 Kilometer Flüsse und Bäche. Etwa 950.000 Menschen leben im Verbandsgebiet.

Auf Empfehlung des Landesamts für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz NRW (LANUV) lässt der Wupperverband deshalb nun die Schadstoff-Belastung von Fischen untersuchen, die in der Wupper-Talsperre, aber auch im Beyenburger Stausee schwimmen. „Aus den Ergebnissen wird gegebenenfalls eine Verzehrempfehlung abgeleitet werden können“, erläutert Ilona Weyer die möglichen Folgen. Was den weiteren Wassersport betrifft, wie beispielsweise Bootssport und Tauchen, laufen zurzeit die Absprachen des Wupperverbands mit den Behörden.

„Fest steht zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Wupper-Vorsperre in Hückeswagen und Teile der Wupper-Talsperre – vom Absperrbauwerk der Wupper-Vorsperre bis zur Wiebach-Vorsperre – für das gesamte Jahr 2022 gesperrt bleiben müssen“, unterstreicht die Verbandssprecherin. Könne doch in diesen Bereichen ein Austreiben von Ölen nicht ausgeschlossen werden. Sobald die Abstimmung mit den Behörden abgeschlossen ist, will der Wupperverband die Öffentlichkeit informieren, wie es in puncto Freizeitaktivitäten weitergeht. Denn normalerweise startet die Badesaison an der offiziellen Badestelle, dem Freizeitpark Kräwinklerbrücke, am 15. Mai.

Rückblick: Innerhalb von 24 Stunden war in Hückeswagen so viel Regen gefallen, wie bis dato noch nicht bekannt war. Es sollten 160 Liter pro Quadratmeter sein – im langjährigen Mittel fallen an der Mess-Stelle Bever-Talsperre 115 Liter. Im Monat! Die Regenmassen hatten schnell zu einem enormen Anstieg der Pegel in den Bächen, in der Wupper und in den Talsperren geführt. In der Bever war in der Nacht zum 15. Juli der Vollstau erreicht, wobei Verband schon ab dem 12. Juli aufgrund der Prognosen des Deutschen Wetterdienstes mit der Entlastung der Sperren begonnen und verstärkt Wasser abgelassen hatte. So war in der Bever kurzfristig ein Puffer-Stauraum von gut 1,7 Millionen Kubikmetern entstanden – genug unter normalen Umständen, aber „normal“ war vor acht Monaten eben nichts mehr.

Am Morgen des 15. Juli hatte es zwar aufgehört zu regnen, doch die Umweltfolgen der Hochwasser-Katastrophe kamen jetzt erst so richtig zum Vorschein: Auf der Wasseroberfläche der stark angestiegenen Wupper schwammen Ölschlieren, das Gefieder von vielen Wasservögeln war verschmutzt, etliche gingen daran zu Grunde. Ebenso Fische. Am Wehr sammelte sich das mitgerissene Sperrgut, das am Wochenende darauf von der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk aus dem Wasser gefischt wurde.