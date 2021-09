Behindertensportgemeinschaft : Paddeln als Gemeinschaftserlebnis

Gerald Klimt (hinten) begleitete die Kinder der beiden Familien vom Stein im Kanu auf der Bever. Vater Pascal nahm das Ruder in die Hand. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Viel Spaß hatten die Teilnehmer am Samstag beim Kanuschnuppertag der RBS an der Bever-Talsperre. Dank des guten Wetters war die Resonanz groß, bei Menschen mit und ohne Behinderungen.

Spaß muss sein: „Bitte alle einsteigen, die nächste Fahrt geht rückwärts“, scherzte Edgar Begier beim Kanuschnuppertag an der Bever-Talsperre. Nach dieser Aufforderung fielen auch die letzten Hemmschwellen der bis dahin noch Unentschlossenen. Der Einladung der Rehabilitations- und Behindertensportgemeinschaft (RBS) als Ausrichter und des Behinderten- und Rehabilitationssportverbands Nordrhein-Westfalen (BRSNW) als Veranstalter waren am Samstag viele Interessenten gefolgt – egal ob mit oder ohne Behinderung und Kanu-Erfahrung.

Edgar Begier von der Fachabteilung Kanusport des BRSNW hatte vier Boote zu Wasser gelassen. Sein Freund Gerald Klimt half den Kanuten in die Schwimmwesten und begleitete die jüngsten Mitfahrer im Boot. „Das ist ganz schön wackelig, macht aber Spaß“, sagte der achtjährige Jan nach seiner Kanutour über die neue Erfahrung. Seine Mutter, Anna vom Stein, war mit ihrer Familie und der Familie ihrer Schwester zum Kanuschnuppern nach Hückeswagen gekommen. „Meine Kinder waren noch nie in einem Kanu auf dem Wasser, das ist echt aufregend“, sagte die Wermelskirchenerin.

Das kostenfreie Angebot nutzten auch zwei Paare aus Burscheid. Sie waren mit Bus und Fahrrädern nach Hückeswagen gekommen, um eine Runde über die Bever zu paddeln. Ein wenig Erfahrung hatten sie schon bei einer Kanutour auf dem Bodensee , der Wupper und der Lahn gesammelt. „Das liegt aber schon einige Jahre zurück“, berichtete Uwe Ohliger lachend. Der 66-Jährige nahm sich dennoch der Herausforderung an und bestieg mit seinen Mitstreitern den wackeligen Vierer-Kanadier. Begleitet wurden die Boote von den Lebensrettern der DLRG, die für die nötige Sicherheit sorgten.

Was für eine schöne Sportart das Kanu- und Kajakfahren ist, konnten auch Susann Bucksch und Tochter Anna Sophie (15) feststellen. „Man fühlt sich so frei, wenn man über das Wasser gleitet. Das war genau das, was ich heute gebraucht habe“, schwämte Susann Bucksch von dem tollen Erlebnis nach den vielen coronabedingt ausgefallenen Aktivitäten des Vereins.