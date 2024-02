Jubiläumsaktion des Hückeswagener Unternehmens Kinder anmelden für Ostergruß der Firma Clouth

Dazu kann in dem Unternehmen noch bis kommenden Freitag, 1. März, eine Malvorlage über die E-Mail-Adresse orga@clouth-group.com angefordert werden. „Diese schicken wir dann per E-Mail für den Selbstausdruck oder auf dem Postweg zu“, erläutert Marketing-Leiterin Astrid Scheerer. Mit der Malvorlage erhalten die Empfänger auch weitere Informationen, wann – gegen Abgabe der ausgemalten Vorlage – der süße Ostergruß in der Firmenzentrale abgeholt werden kann.