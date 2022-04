Ostern in Hückeswagen : Auf Entdeckungsreise im Stadtpark

Ostern in Hückeswagen

Hückeswagen Kinder können das Ostergeheimnis auf einem fantasievollen Lehrpfad im Hückeswagener Stadtpark lüften. Die Aktion findet unter dem Titel „Oster-Entdeckung“ statt.

Die Osterfeiertage haben in unserem Leben eine wichtige Bedeutung. Da liegt es eigentlich auf der Hand, dass Kinder bereits früh spielerisch an die Ostergeschichte und deren Bedeutung herangeführt werden. „Kinder sind neugierig und haben viele Fragen. Diese müssen sich ja nicht nur durch die Bibel selbst erklären lassen. Es ist doch viel spannender, Ereignisse und Informationen mit Spaß, Aktion und eigenem Ansporn zu begreifen“, meinte Schreiner Rüdiger Schul, der für die kreative Gestaltung eines Osterparcours im Hückeswagener Stadtpark verantwortlich ist.

Aus diesen Gedanken heraus entwickelten Verleger und Deutschlehrer Gunther Werner und Schreiner Rüdiger Schul die Idee, auch in der Schloss-Stadt einen kindgerechten Passionsweg mit zehn interaktiven Bewegungs- und Rätselstationen aufzubauen, in dem sich Kinder ab sieben Jahren vom 4. bis zum 20. April mit den Leiden Christi auseinandersetzen können. Die Gemeinschaftsaktion findet unter dem Titel „Oster-Entdeckung“ statt.

Am vergangenen Samstag begannen etwa 30 freiwillige Helfer mit den Aufbauarbeiten rund um den Ententeich. Frostige Minusgrade und Schneegestöber hielten die engagierten Gemeindemitglieder nicht davon ab, den Stadtpark in eine Art christlich orientierten Märchenwald zu verwandeln. „Nachdem uns die Stadtverwaltung die Genehmigung zu unserem Osterparcours gegeben hatte, lag es ja nun an uns, kreative und phantasievolle Aufgabenstellungen für die Kinder zu finden“, stellte Schul fest.