Stadtverwaltung Hückeswagen : Osterfeuer brauchen Genehmigung

Osterfeuer des CVJM Herweg in Funkenhausen. Foto: Karsten, Heike

Hückeswagen Wer ein unangemeldetes Feuer abbrennt, begeht eine Ordnungswidrigkeit.

Die Fastenzeit hat begonnen – nun ist Ostern auch nicht mehr ganz so weit. Und dann ist ja auch wieder die Zeit der Osterfeuer. „Diese schöne Tradition unterstützt die Schloss-Stadt Hückeswagen gerne. Aber es sind ein paar Regeln zu beachten“, berichtet Sprecher Torsten Kemper.

Osterfeuer dürfen nur in der Zeit zwischen dem 11. April (Ostersamstag) und 12. April (Ostersonntag) abgebrannt werden und müssen zwei Wochen vorher (also bis 28. März) schriftlich oder online beim Ordnungsamt angemeldet werden. Ein Formular mit allen wichtigen Angaben finden Interessierte auf der städtischen Homepage www.hueckeswagen.de unter dem Stichwort „Osterfeuer“. Der Antrag wird direkt online an die Stadtverwaltung gesendet.