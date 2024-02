Brauchtum in Hückeswagen Vor dem Spaß beim Osterfeuer steht noch die Pflicht

Freundeskreise und Nachbarschaften, die noch ein solches Brauchtumsfeuer am Karsamstag oder Ostersonntag entfachen wollen, müssen das ebenfalls zwingend bis zwei Wochen vor Ostern anmelden – also bis zum 15. März. Darauf verweist Andrea Jörrens. Am kostenfreien Anmeldeprozedere hat sich nichts geändert. Auf der Internetseite der Stadt, www.hueckeswagen.de/osterfeuer, ist das erforderliche Online-Formular zu finden, das Veranstalter herunterladen können. Es kann aber auch im Bürgerbüro, Bahnhofsplatz 14, ausgefüllt werden.